В Башкирии после дождей станет теплее

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 18 июня, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым, переменных направлений, днем при грозах возможны порывы. Температура воздуха составит +21, +26 градусов.