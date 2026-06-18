В Башкирии после дождей станет теплее

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.
Сегодня, 18 июня, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым, переменных направлений, днем при грозах возможны порывы. Температура воздуха составит +21, +26 градусов.
Завтра, 19 июня, местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, днем при грозах порывистый. Ночью температура составит +10, +15 градусов, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.