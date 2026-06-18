Пенсионерка погибла при пожаре в Башкирии

Вечером 17 июня в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре в селе Кундряк Стерлибашевского района. На улице Мира загорелся бревенчатый дом площадью 60 кв.м.
На место выехали пожарные МЧС России и добровольная пожарная команда Бакеевского сельсовета. Совместными усилиями возгорание удалось ликвидировать.
До прибытия спасателей очевидцы вынесли из горящего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда.
Фото: МЧС по РБ.