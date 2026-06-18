В Башкирии женщина швырнула нож в ревнивого супруга

В больницу города поступил 39-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков с 34-летней супругой. Вскоре женщина ненадолго ушла из дома, а, когда вернулась, мужчина начал ругаться на почве ревности. Он ударил несчастную по ноге. Как рассказали сами супруги, женщина начала швыряться посудой в ответ. Она запустила и нож, который попал мужчине в спину.