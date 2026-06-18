Жителя Башкирии осудят за распространение откровенных фотографий знакомой

В следственном управлении напомнили, что действующее законодательство гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Создание интимного контента, даже с согласия лица, не дает права на его дальнейшую публикацию или передачу третьим лицам. Любое незаконное распространение чужих персональных данных, фото- и видеоматериалов личного характера без согласия лица, а равно оборот порнографии в интернете, влечет за собой уголовную ответственность с суровым наказанием, вплоть до реального лишения свободы.