В Башкирии продолжается модернизация системы специального профобразования

К новому учебному году завершат капремонт второго корпуса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. На его базе создают строительный кластер по федеральному проекту «Профессионалитет». Но это лишь часть большой картины. В следующем году в муниципалитетах появятся ещё восемь кластеров по разным отраслям. Как переоснащают колледжи и что об этом думают студенты республики?

Шуршание шпателя и шум молотков всё усиливается. Самое время: студенты расходятся на каникулы. В лабораторном корпусе колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства рабочие трудятся уже третью неделю.

Остался ещё один слой шпатлёвки, подвесить радиаторы, всю проводку сделать, покрасить. Если смотреть именно второй этаж. Ещё первый этаж, там пока студенты на учёбе, экзамены. После них, после 1 июля будем выполнять и замену кафеля. Здесь будет кафель и холл. Азат Самигуллин, начальник участка

И это лучший подарок к 65-летию колледжа. Капремонт в нём не проводился ни разу. Но главное – не стены, а то, чем их наполнят, например, пространства, которых так не хватало.

Как можно заметить, студенты раньше перемещались по узким коридорам корпуса – их ширина была не больше 1,5 м. Теперь же всё изменится. Например, на этом месте раньше находился кабинет истории, стены снесли. Теперь здесь появится просторная зона отдыха для студентов.

Вообще негде было отдыхать, вот это реально круто. То, что можно будет где-то присесть нормально. То есть нигде не пересидеть эти 10 минут те же самые, приходилось всегда стоять и ждать, пока откроют аудиторию. И то, что делают тут зону отдыха, – это реально здорово. Хочется сюда приезжать больше, когда он будет более красивым. Родион Котов, студент второго курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

Два этажа отдадут под 11 лабораторий для целого строительного кластера.

Мы закупаемся именно новыми БПЛА, новыми геодезическими приборами, новыми измерительными приборами для механиков, ну и для строителей мы закупаем новые программные продукты, которые будут помогать им дальше в обучении. Заходить в «Профессионалитет» было очень нелегко, была проведена большая работа и с работодателями, и с документацией. Булат Биктимиров, директор Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

Федеральный проект зашёл в нашу республику в 2022 году. Тогда пилотный кластер открыли на базе Уфимского машиностроительного колледжа. Он готовит сотрудников для УМПО. 70% учебного времени проходит на производстве. Расширилась и география абитуриентов.

У нас обучаются студенты из Краснодарского края, Республики Татарстан, Челябинской области. Это говорит о том, что мы даём востребованные профессии. «Профессионалитет» помог вдохнуть новую жизнь в наш колледж, потому что новое, современное оборудование, которое сегодня у нас стоит в мастерских, – это то, на чём студенты учатся и идут работать на предприятия и, работая, знают это оборудование. Булат Зинуров, директор Уфимского машиностроительного колледжа

В следующем году появятся ещё восемь образовательных кластеров, на создание которых регион получит почти 700 миллионов рублей и внесёт свои 400. Их откроют в Уфе, Белебее, Мелеузе, Сибае, Акъяре и Белорецке.

70 миллионов рублей – это очень серьёзная, внушительная сумма, на которую мы собираемся реализовать 13 новых созданных зон. Это оборудование будет работать на весь колледж для всех студентов по мере необходимости. Гульшат Юмагужина, директор Белорецкого многопрофильного профессионального колледжа