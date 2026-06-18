В Уфе после драки в клубе возбудили уголовное дело

В Уфе полиция разбирается в обстоятельствах драки в одном из развлекательных заведений. Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях.

По предварительным данным, конфликт произошел 6 июня 2026 года. В помещении для курения встретились две компании. Между ними возникла словесная перепалка на почве прежнего конфликта, после чего началась драка.

Несколько участников обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений. Позже встречные заявления написали еще трое граждан.

Также правоохранители проверили информацию о выкриках экстремистского характера. Предварительно установлено, что участники драки использовали нецензурную брань, однако запрещенных высказываний не произносили.