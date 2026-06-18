320 раз за два месяца
пожаловались на детские площадки жители Башкортостана. Сообщения поступали
через систему «Инцидент-менеджмент». Лидерами по числу обращений стали города Уфа, Стерлитамак и Белебеевский район. Всего в республике насчитывается почти
6000 детских игровых площадок, 600 из которых проверил Госкомитет по жилищному
и строительному надзору и уже выявил 409 нарушений. Повреждения, трещины,
коррозия и расшатанные элементы на игровых конструкциях появляются по разным
причинам. А кому их устранять и куда обращаться – в нашем сюжете.
На других качелях
скрепляющий элемент – болт и гайка. Наглядный пример отношения к детям этого
двора. И жалобы результатов не приносят.
Мы писали как-то пару раз
с домом в администрацию Кировского района, но ответа не было, к сожалению. В УК
мы обращались, они к своему слову, конечно, красят нашу страшную площадочку,
чтобы хотя бы было ярко детям, но ремонта такого они, к сожалению, не могут
сделать, и поэтому всё, что видите, то и есть.Светлана Байкова
А смотреть есть на что.
Песочница без песка, горка вот-вот развалится. На единственную скамейку без
слез не взглянешь. И прогулка, что должна приносить детям радость, нередко
заканчивается травмами.
Очень боимся с родителями
нашего дома отпускать детей погулять на площадку, потому что из скамеек торчит
гвоздь, на горках бывает нарушена конструкция, дети могут поцарапаться, на
качелях болты. Конкретные случаи у нас были с детьми, поранившими руки, ноги.Ольга Парфёнова
Своими отзывами делятся и
прямые пользователи игрового инвентаря.
Мы очень любим эту
площадку, но на ней очень опасно. Можно упасть, расходится горка.Радим Гордиевский
Пять лет назад во дворе
появилась коробка с мягким покрытием для спортивных игр. Но и ею наслаждались
недолго. С первыми же дождями площадка превратилась в болото. Последствия никто
не убирает, да и на ком её обслуживание, жильцы не знают.
Летом невозможно
эксплуатировать, потому что здесь грязно. Покрытие вот это хотя и есть
специальное, но когда дети падают в такую грязь, они травмируются, это тоже
опасно. По факту, здесь никто не убирается. Видимо, управляющие компании не
могут между собой разобраться, кому она принадлежит, и здесь ничего не
делается.Екатерина Тайгина
Старая детская площадка
была и во дворе дома №5 по улице Российской.
Дети, конечно, у меня все
взрослые давно, выросли, но помню, что здесь было. Одни старые скамеечки, даже
горки не было, один турник и качельки какие-то. Один металлолом.Радик Асылхузин
Но в этом случае
инициатива жильцов не осталась без ответа. И буквально за пару недель здесь
вырос новый, а главное – безопасный игровой комплекс в рамках реализации
программы наказов избирателей депутатам Горсовета Уфы. Сейчас объект находится
на финальной стадии ремонта.
Осталось только сейчас
привести в порядок МАФы, почистить их, убрать, чтобы было всё красиво, и
постелить резиновую крошку. Это же всё делается для детей, и делается всё
качественно, бетонируется очень хорошо, чтобы безопасно было.Рустам Юсупов, бригадир объекта
Остается вопрос: кто
должен ремонтировать площадки и к кому обращаться с претензиями? За что
отвечает муниципалитет, а за что – управляющая компания?
Если придомовая
территория многоквартирного дома размежевана и поставлена на государственный
кадастровый учет и детская игровая площадка находится на данной территории, то
балансодержателем является управляющая организация, либо ТСЖ, обслуживающий
дом. В противном случае, если не размежевана и на учет не поставлена, то орган
местного самоуправления.Роман Ахатов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору
И если вопросы всё же к
УК, то действия следующие.
Если детская площадка
просто требует освежения, то УК это может сделать в рамках содержания. А если
аварийная, то нужно найти подрядную организацию специализированную, получить у
них коммерческое предложение, провести общее собрание с дополнительным сбором и
принять решение об установке детской площадки.Рустам Насыров, директор управляющей компании г. Уфы
В республике проводится и
рейд по детским площадкам. Так, в 2026 году Госжилстройнадзор республики
проверил более 600 объектов. Сразу устранили порядка 330 нарушений. Ещё 71
остаётся на контроле Госкомитета, а ответственным организациям выдано около
сотни предостережений. И работа на этом не заканчивается.