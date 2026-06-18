Жители Башкирии жалуются на небезопасные детские площадки

320 раз за два месяца пожаловались на детские площадки жители Башкортостана. Сообщения поступали через систему «Инцидент-менеджмент». Лидерами по числу обращений стали города Уфа, Стерлитамак и Белебеевский район. Всего в республике насчитывается почти 6000 детских игровых площадок, 600 из которых проверил Госкомитет по жилищному и строительному надзору и уже выявил 409 нарушений. Повреждения, трещины, коррозия и расшатанные элементы на игровых конструкциях появляются по разным причинам. А кому их устранять и куда обращаться – в нашем сюжете.

На других качелях скрепляющий элемент – болт и гайка. Наглядный пример отношения к детям этого двора. И жалобы результатов не приносят.

Мы писали как-то пару раз с домом в администрацию Кировского района, но ответа не было, к сожалению. В УК мы обращались, они к своему слову, конечно, красят нашу страшную площадочку, чтобы хотя бы было ярко детям, но ремонта такого они, к сожалению, не могут сделать, и поэтому всё, что видите, то и есть. Светлана Байкова

А смотреть есть на что. Песочница без песка, горка вот-вот развалится. На единственную скамейку без слез не взглянешь. И прогулка, что должна приносить детям радость, нередко заканчивается травмами.

Очень боимся с родителями нашего дома отпускать детей погулять на площадку, потому что из скамеек торчит гвоздь, на горках бывает нарушена конструкция, дети могут поцарапаться, на качелях болты. Конкретные случаи у нас были с детьми, поранившими руки, ноги. Ольга Парфёнова

Своими отзывами делятся и прямые пользователи игрового инвентаря.

Мы очень любим эту площадку, но на ней очень опасно. Можно упасть, расходится горка. Радим Гордиевский

Пять лет назад во дворе появилась коробка с мягким покрытием для спортивных игр. Но и ею наслаждались недолго. С первыми же дождями площадка превратилась в болото. Последствия никто не убирает, да и на ком её обслуживание, жильцы не знают.

Летом невозможно эксплуатировать, потому что здесь грязно. Покрытие вот это хотя и есть специальное, но когда дети падают в такую грязь, они травмируются, это тоже опасно. По факту, здесь никто не убирается. Видимо, управляющие компании не могут между собой разобраться, кому она принадлежит, и здесь ничего не делается. Екатерина Тайгина

Старая детская площадка была и во дворе дома №5 по улице Российской.

Дети, конечно, у меня все взрослые давно, выросли, но помню, что здесь было. Одни старые скамеечки, даже горки не было, один турник и качельки какие-то. Один металлолом. Радик Асылхузин

Но в этом случае инициатива жильцов не осталась без ответа. И буквально за пару недель здесь вырос новый, а главное – безопасный игровой комплекс в рамках реализации программы наказов избирателей депутатам Горсовета Уфы. Сейчас объект находится на финальной стадии ремонта.

Осталось только сейчас привести в порядок МАФы, почистить их, убрать, чтобы было всё красиво, и постелить резиновую крошку. Это же всё делается для детей, и делается всё качественно, бетонируется очень хорошо, чтобы безопасно было. Рустам Юсупов, бригадир объекта

Остается вопрос: кто должен ремонтировать площадки и к кому обращаться с претензиями? За что отвечает муниципалитет, а за что – управляющая компания?

Если придомовая территория многоквартирного дома размежевана и поставлена на государственный кадастровый учет и детская игровая площадка находится на данной территории, то балансодержателем является управляющая организация, либо ТСЖ, обслуживающий дом. В противном случае, если не размежевана и на учет не поставлена, то орган местного самоуправления. Роман Ахатов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

И если вопросы всё же к УК, то действия следующие.

Если детская площадка просто требует освежения, то УК это может сделать в рамках содержания. А если аварийная, то нужно найти подрядную организацию специализированную, получить у них коммерческое предложение, провести общее собрание с дополнительным сбором и принять решение об установке детской площадки. Рустам Насыров, директор управляющей компании г. Уфы