Приём у врача прямо на дому и контроль здоровья в режиме реального времени. В поликлиниках Башкортостана активно внедряют систему дистанционного мониторинга пациентов. Теперь показатели здоровья мгновенно уходят врачу через обычное приложение. О том, как умные технологии меняют привычную медицину и спасают жизни на расстоянии, – в нашем сюжете.
Наталья Александровна больше не ходит в поликлинику каждый день. Норму своего давления она отслеживает с помощью специального приложения. В него женщина вписывает показатели. Для них с супругом это уже некий ритуал.
Проконтролировать состояние больного дистанционно в режиме реального времени – уже обыденность. Дежурный врач Дина Муктасарова теперь может следить за десятками своих пациентов на расстоянии. При ухудшении состояния она напоминает принять препараты или немедленно вызывает скорую.
Отслеживать свои показатели может каждый в приложении «К врачу» в разделе «Дневник здоровья». Но чтобы специалист наблюдал за вашим состоянием, необходимо состоять на диспансерном учете.
Телемедицина в Башкортостане уверенно набирает обороты. Сейчас каждый может записаться на прием, не выходя из дома, а жители отдаленных районов – дистанционно проконсультироваться со столичным специалистом. Также в скором времени появится приложение для диабетиков, позволяющее отслеживать уровень глюкозы в крови.