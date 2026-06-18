В поликлиниках Башкирии внедряют систему дистанционного мониторинга пациентов

Приём у врача прямо на дому и контроль здоровья в режиме реального времени. В поликлиниках Башкортостана активно внедряют систему дистанционного мониторинга пациентов. Теперь показатели здоровья мгновенно уходят врачу через обычное приложение. О том, как умные технологии меняют привычную медицину и спасают жизни на расстоянии, – в нашем сюжете.

Наталья Александровна больше не ходит в поликлинику каждый день. Норму своего давления она отслеживает с помощью специального приложения. В него женщина вписывает показатели. Для них с супругом это уже некий ритуал.

Мы с мужем пенсионеры, просыпаемся, я сначала измеряю сахар, потом измеряю давление, предлагаю мужу сразу пройти померить давление. Наталья Жук

Проконтролировать состояние больного дистанционно в режиме реального времени – уже обыденность. Дежурный врач Дина Муктасарова теперь может следить за десятками своих пациентов на расстоянии. При ухудшении состояния она напоминает принять препараты или немедленно вызывает скорую.

Он внес, и, если у меня открыта программа, я увижу цифры его артериального давления в эту же минуту. Есть индикатор, мы увидим, что давление повышено. Дина Муктасарова, участковый врач-терапевт поликлиники № 46

Отслеживать свои показатели может каждый в приложении «К врачу» в разделе «Дневник здоровья». Но чтобы специалист наблюдал за вашим состоянием, необходимо состоять на диспансерном учете.

Эта программа необходима для того, чтобы пациенты не приходили в поликлинику и уменьшилось количество очередей. Альбина Нурлыгаянова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 46