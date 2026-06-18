В Уфе подросток без документов управлял мотоциклом

В Уфе сотрудники ГАИ остановили мотоцикл на улице Правды. Проверка проходила в рамках социальной кампании «Не рули, малай!».

За рулем оказался 16-летний подросток. По данным ГАИ, он не прошел необходимое обучение и не имел документов для управления транспортом.

На место вызвали мать несовершеннолетнего. В ее присутствии подростка отстранили от управления. Мотоцикл отправили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.