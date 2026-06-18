Поздравляю вас с Днём медицинского работника. Особые слова благодарности – сотрудникам и водителям «скорой». У вас очень тяжёлая работа. Мы это хорошо понимаем, ценим ваш труд, уважаем вас и всегда будем признательны за всё, что вы делаете для жителей республики. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. К празднику мы передаём медучреждениям новые автомобили. Это хорошее пополнение для парка экстренной медицинской помощи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан