Медицинские учреждения республики пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 21 машины вручил сегодня Радий Хабиров. Церемония состоялась перед торжественным собранием, которое было посвящено Дню медицинского работника.
Уже в конгресс-холле глава республики поздравил врачей, медсестёр и всех, кто связан со здравоохранением, с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Выступая перед залом, руководитель региона особо отметил важность профессии и поблагодарил всех за самоотверженный труд.