В Башкирии медучреждения получили 21 новый автомобиль скорой помощи

Медицинские учреждения республики пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 21 машины вручил сегодня Радий Хабиров. Церемония состоялась перед торжественным собранием, которое было посвящено Дню медицинского работника.

Уже в конгресс-холле глава республики поздравил врачей, медсестёр и всех, кто связан со здравоохранением, с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Выступая перед залом, руководитель региона особо отметил важность профессии и поблагодарил всех за самоотверженный труд.

Поздравляю вас с Днём медицинского работника. Особые слова благодарности – сотрудникам и водителям «скорой». У вас очень тяжёлая работа. Мы это хорошо понимаем, ценим ваш труд, уважаем вас и всегда будем признательны за всё, что вы делаете для жителей республики. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. К празднику мы передаём медучреждениям новые автомобили. Это хорошее пополнение для парка экстренной медицинской помощи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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