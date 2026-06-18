Боец из Башкирии взял позывной в честь сына

Боец из деревни Кустугулово Кармаскалинского района с позывным «Рад» служит в зоне специальной военной операции.

В школьные годы он любил уроки биологии, истории и башкирского языка. Активный и талантливый парень посещал танцевальный кружок, где изучал башкирские и татарские народные танцы и приобщался к истокам народной культуры. Воспитываясь в многодетной семье, он помогал родителям по хозяйству, в том числе ухаживал за скотом. Любовь к животным повлияла на выбор профессии. Он получил специальность ветеринара в Стерлитамакском сельскохозяйственном техникуме.

После учебы мужчина работал в районе: лечил животных на фермах хозяйств «Алатау» и «Дружба», занимался профилактикой инфекционных заболеваний. Позже он освоил ремесло каменщика, а в личном подсобном хозяйстве занимался пчеловодством.

В начале марта 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны России. Он служит стрелком-фельдшером: участвует в боевых действиях и оказывает первую помощь раненым военнослужащим.

Позывной «Рад» боец взял в честь сына Радмира. Он также был призван по мобилизации. В зоне боевых действий встретились один раз, в основном поддерживают связь по телефону.

Сейчас военнослужащий является наводчиком БТР в резервном батальоне общевойсковых сил и охраняет государственную границу в Белгородской области, пишет издание «Кармаскалинская новь».

За проявленную храбрость он награжден медалями «Участник специальной военной операции» и «За отвагу». «Рад» верит, что скоро наступит мир, и все бойцы вернутся к своим родным.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).