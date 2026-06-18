Топ-менеджеры из Башкирии стали победителями конкурса «Лидеры России»

В управленческой элите страны пополнение из Башкортостана. Топ-менеджеры группы компаний «ОЗНА» вошли в число победителей шестого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году акцент сделали на командной работе, и наши земляки доказали: слаженность и взаимопонимание порой важнее индивидуальных амбиций. Как нефтяникам удалось обыграть управленцев из других отраслей и что дала эта победа?

Пять человек и пять разных взглядов на одну задачу. Так выглядит ежедневный брейншторм команды «ОЗНА», и именно такой управленческий «спарринг» стал их главным оружием на конкурсе. Ильдар Салихов четыре раза подряд пытался покорить «Лидеров России» в одиночку. Доходил до второго этапа и каждый раз упирался в невидимый потолок. В этом году он предложил коллегам объединиться. И, как оказалось, именно командный формат стал ключом к успеху.

Те качества и те компетенции, которых у меня нет, у всех четверых ребят – Никиты, Андрея, Максима и Ромы – они в своих сферах имеют больше компетенций, чем я сам. Это позволяет сформировать более сбалансированную команду, в принципе, что у нас и получилось. Ильдар Салихов, коммерческий директор компании «ОЗНА-диджитал»

За плечами команды – многолетний опыт совместной работы над сложнейшими производственными задачами в нефтегазовом машиностроении. В отличие от других финалистов, которые собирались с нуля, менеджеры Башкортостана не тратили время на «притирку». Химия внутри коллектива позволила принимать молниеносные решения в стрессовых условиях, когда на разбор кейса давались считанные минуты.

Были сложности именно в решении кейсов в условиях ограниченного времени, потому что времени там очень мало, информации давалось очень много. Здесь, в том числе, проверялась стрессоустойчивость: не работает ли человек с большими объемами информации и делает ли правильные выводы. Максим Козлов, директор бизнес-направлений компании «ОЗНА-диджитал»

«Лидеры России» в этом году побил рекорды: 75 тысяч заявок, 1,4 тыс. финалистов. Но главное – сменился формат: оценивали не одиночек, а сборные команды. Путь к финалу был тернист: тесты на интеллект, управленческие кейсы и даже нормативы ГТО. Однако решающую роль, по признанию самих участников, сыграла не математика, а психология.

В первую очередь это интересный жизненный опыт с коллегами пообщаться в другой обстановке, другую отрасль узнать по сути. Потому что мы решали задачи от сети менеджмента до управления портфелем в продуктовом агрохолдинге. Было интересно применять свои знания в других отраслях. Роман Габдулхаков, генеральный директор компании «ОЗНА-диджитал»

Но главный приз – не только грант на обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которая является кузницей кадров для крупнейших корпораций страны. Для Никиты Иванова, который впервые участвовал в подобных состязаниях, победа стала персональным мастер-классом.

Сложные задания действительно были, благодаря, конечно, опытным коллегам в команде, я как-то мотивировался и заряжался. С самого начала мы как-то не возлагали больших надежд, но с каждым шагом мы заходили всё дальше и дальше. Никита Иванов, директор бизнес-направлений компании «ОЗНА-диджитал»