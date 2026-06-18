В управленческой элите страны пополнение из Башкортостана. Топ-менеджеры группы компаний «ОЗНА» вошли в число победителей шестого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В этом году акцент сделали на командной работе, и наши земляки доказали: слаженность и взаимопонимание порой важнее индивидуальных амбиций. Как нефтяникам удалось обыграть управленцев из других отраслей и что дала эта победа?
Пять человек и пять разных взглядов на одну задачу. Так выглядит ежедневный брейншторм команды «ОЗНА», и именно такой управленческий «спарринг» стал их главным оружием на конкурсе. Ильдар Салихов четыре раза подряд пытался покорить «Лидеров России» в одиночку. Доходил до второго этапа и каждый раз упирался в невидимый потолок. В этом году он предложил коллегам объединиться. И, как оказалось, именно командный формат стал ключом к успеху.
За плечами команды – многолетний опыт совместной работы над сложнейшими производственными задачами в нефтегазовом машиностроении. В отличие от других финалистов, которые собирались с нуля, менеджеры Башкортостана не тратили время на «притирку». Химия внутри коллектива позволила принимать молниеносные решения в стрессовых условиях, когда на разбор кейса давались считанные минуты.
«Лидеры России» в этом году побил рекорды: 75 тысяч заявок, 1,4 тыс. финалистов. Но главное – сменился формат: оценивали не одиночек, а сборные команды. Путь к финалу был тернист: тесты на интеллект, управленческие кейсы и даже нормативы ГТО. Однако решающую роль, по признанию самих участников, сыграла не математика, а психология.
Но главный приз – не только грант на обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которая является кузницей кадров для крупнейших корпораций страны. Для Никиты Иванова, который впервые участвовал в подобных состязаниях, победа стала персональным мастер-классом.
Всего в этом сезоне победителями стали 60 команд из 33 регионов страны. Вполне возможно, что в будущем именно конкурсанты из Башкортостана войдут в число топ-менеджеров госкорпораций.