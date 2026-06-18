Стало известно, когда в Сибае стартует приёмная кампания

Для вчерашних школьников начинается важный этап выбора будущей профессии. В Сибайском институте Уфимского университета науки и технологий приёмная кампания стартует 20 июня, как и во всех вузах страны. Документы на бюджет принимаются до 25 июля, на платное обучение – до 25 августа.

В этом году продолжается сетевая программа с БГМУ. Студенты «Лечебного дела» и «Педиатрии» первый курс проходят в Сибае, занятия ведут преподаватели вуза и медколледжа, для иногородних есть общежитие. Со второго курса обучение в Уфе.