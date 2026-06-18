Ежегодное событие организовано филиалом УУНиТ в Кумертау совместно с АО «КумАПП» при поддержке администрации города. В этом году участники соревновались в трёх номинациях.

В «Начальном авиамоделировании» самые юные конкурсанты пробовали запускать свои первые самолёты. В классе «Планеры» состязались в дальности полёта, а на специальной площадке для «Коптеров» ребята демонстрировали мастерство управления беспилотниками по заданной траектории. Все участники и победители получили ценные призы и подарки.