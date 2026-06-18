В Уфе приступят к реставрации дома Демидовых

К реставрации первого объекта по улице Октябрьской революции в Уфе приступят уже через 10 дней. Речь идёт об особняке Демидовых. Завершат работы к концу следующего года. Об этом стало известно во время пресс-тура.

Дом Демидовых – уникальный культурный объект, которому больше 250 лет. Предполагается, что здесь в XVIII веке останавливался Александр Суворов. Есть легенда, что он приезжал тайно. Возникла она из-за особенностей визита прославленного полководца, который решил провести инспекцию войск Уфимского гарнизона вместо посещения торжественной встречи.

В целом проект улицы Октябрьской революции рассчитан, с учётом заключённых договоров в этом году, на 4-5 лет. То есть в районе 29 домов и памятников архитектуры будут в течение пяти лет отреставрированы и пригодны к современным условиям. Алексей Трухов, генеральный директор АО «Возрождение»

Сейчас основная деятельность проходит на участке от Цюрупы до Новомостовой. Движение для автомобилей ограничили ещё в начале мая. Тогда же заключили контракт для устройства инженерных сетей на 96 миллионов рублей, он рассчитан на два года. Предстоит кропотливая работа, поскольку это архитектурное наследие, копать можно не везде.

По нечётной стороне улицы произведём работы по устройству сетей связи, кабельных линий. На всём протяжении будет устроено новое наружное освещение. По чётной стороне улицы построим гранитные тротуары. На всём протяжении улицы будет заменено асфальтобетонное покрытие. Максим Балашов, руководитель проекта, представитель ООО «Дортрансстрой»