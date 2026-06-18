Радий Хабиров поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Их призвание – спасать жизни и заботиться о здоровье людей. На этой неделе свой профессиональный праздник отметят специалисты, посвятившие себя медицине. В преддверии профессиональной даты тружеников сферы здравоохранения поздравил глава республики. А перед самым началом торжественного собрания Радий Хабиров вручил руководителям больниц ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи.

На стоянке рядом с конгресс-холлом – 21 автомобиль скорой медицинской помощи. До церемонии вручения ключей от новых машин остаются считанные минуты. Однако водители уже успели ознакомиться с новой техникой и оценить её плюсы.

По одной машине – Сибайской ЦРБ, Республиканской детской клинической больнице и Региональному психотерапевтическому центру. Ключи от двух автомобилей Радий Хабиров вручил главврачу РКБ имени Куватова. Сразу 13 скорых будут находиться на службе в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Поздравляю вас с Днём медицинского работника. Особые слова благодарности – сотрудникам и водителям «скорой». У вас очень тяжёлая работа. Мы это хорошо понимаем, ценим ваш труд, уважаем вас и всегда будем признательны за всё, что вы делаете для жителей республики. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. К празднику мы передаём медучреждениям новые автомобили. Это хорошее пополнение для парка экстренной медицинской помощи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тёплые слова в адрес медицинских работников звучали и в конгресс-холле, на торжественном собрании, посвящённом профессиональному празднику людей в белых халатах. В благодарность за труд – высокие государственные награды.

Теперь не только заслуженный врач республики, но и России. Более четверти века работа Петра Рабухина связана с оказанием помощи пациентам в самых тяжёлых состояниях, когда счёт идёт на минуты. С 2008 года опытный врач заведует отделением нейрореанимации в РКБ имени Куватова.

О совершенствовании системы здравоохранения и развитии высокотехнологичной медицины в своём выступлении говорил и глава республики. Только в прошлом году построили шесть поликлиник, установили 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов докторов общей практики. Ввели новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра.

В вашей работе не всё измеряется деньгами. В ваши коллективы люди всё-таки приходят по призванию и отдают всего себя служению людям. Поэтому в праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у вас находилось время на семью, близких. Будьте счастливы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Армия медиков в Башкортостане – это порядка 50 тысяч человек, включая весь персонал лечебных учреждений. Это люди, которые напрямую определяют здоровье нации, нашей республики и её жителей. Очень важна при этом работа по укреплению кадрового потенциала, подчеркнул глава региона.