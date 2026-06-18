Их призвание – спасать жизни и заботиться о здоровье людей. На этой неделе свой профессиональный праздник отметят специалисты, посвятившие себя медицине. В преддверии профессиональной даты тружеников сферы здравоохранения поздравил глава республики. А перед самым началом торжественного собрания Радий Хабиров вручил руководителям больниц ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи.
На стоянке рядом с конгресс-холлом – 21 автомобиль скорой медицинской помощи. До церемонии вручения ключей от новых машин остаются считанные минуты. Однако водители уже успели ознакомиться с новой техникой и оценить её плюсы.
По одной машине – Сибайской ЦРБ, Республиканской детской клинической больнице и Региональному психотерапевтическому центру. Ключи от двух автомобилей Радий Хабиров вручил главврачу РКБ имени Куватова. Сразу 13 скорых будут находиться на службе в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Тёплые слова в адрес медицинских работников звучали и в конгресс-холле, на торжественном собрании, посвящённом профессиональному празднику людей в белых халатах. В благодарность за труд – высокие государственные награды.
Теперь не только заслуженный врач республики, но и России. Более четверти века работа Петра Рабухина связана с оказанием помощи пациентам в самых тяжёлых состояниях, когда счёт идёт на минуты. С 2008 года опытный врач заведует отделением нейрореанимации в РКБ имени Куватова.
О совершенствовании системы здравоохранения и развитии высокотехнологичной медицины в своём выступлении говорил и глава республики. Только в прошлом году построили шесть поликлиник, установили 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов докторов общей практики. Ввели новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра.
Армия медиков в Башкортостане – это порядка 50 тысяч человек, включая весь персонал лечебных учреждений. Это люди, которые напрямую определяют здоровье нации, нашей республики и её жителей. Очень важна при этом работа по укреплению кадрового потенциала, подчеркнул глава региона.
Готовность прийти на помощь в любую минуту вызывает искреннее восхищение, ведь болезнь не живёт по расписанию. Медик – это не просто профессия, а настоящее призвание, и в медицине нет случайных людей. Спасибо вам за доброе сердце и чуткость, и ещё раз с праздником.