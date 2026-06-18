Радий Хабиров встретился с послом Танзании в России Фредриком Ибрахимом Кибутой
Башкортостан
будет развивать сотрудничество с Танзанией. В Уфе прошла встреча Главы
Башкортостана с чрезвычайным и полномочным послом африканского государства в
России Фредриком Ибрахимом Кибутой. На повестке – развитие торговли,
инвестиций, образования и гуманитарных связей.
Радий
Хабиров отметил, что республика заинтересована в сотрудничестве с африканскими
странами и готова предложить продукцию своих предприятий. Он также сообщил о
предварительных договорённостях о взаимодействии с танзанийской областью Аруша.
Посол поблагодарил за внимание и подтвердил интерес к партнёрству в
промышленности, сельском хозяйстве, туризме и образовании.
Стороны
обсудили совместные образовательные программы, в том числе с Башкирским
аграрным университетом. К слову, в этом году исполнилось 65 лет дипломатических
отношений России и Танзании.
Башкортостан
активно включился в развитие экономического диалога между нашими странами. Мы
готовы предложить зарубежным партнёрам продукцию республиканских предприятий,
развивать сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и
подготовке кадров. Для нас также важно выстраивать прямые связи – уже есть
предварительные договорённости о взаимодействии с танзанийской областью Аруша,
и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление этих контактов.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Танзания
высоко ценит стремление Башкортостана развивать сотрудничество с нашей страной.
Мы видим большой потенциал для совместной работы в промышленности, сельском
хозяйстве, образовании, туризме и привлечении инвестиций. За время пребывания в
Уфе мы смогли убедиться в возможностях региона.
Фредрик Ибрахим Кибута, чрезвычайный и полномочный посол Объединённой Республики Танзании в России