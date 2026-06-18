Радий Хабиров встретился с послом Танзании в России Фредриком Ибрахимом Кибутой

Башкортостан будет развивать сотрудничество с Танзанией. В Уфе прошла встреча Главы Башкортостана с чрезвычайным и полномочным послом африканского государства в России Фредриком Ибрахимом Кибутой. На повестке – развитие торговли, инвестиций, образования и гуманитарных связей.

Радий Хабиров отметил, что республика заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами и готова предложить продукцию своих предприятий. Он также сообщил о предварительных договорённостях о взаимодействии с танзанийской областью Аруша. Посол поблагодарил за внимание и подтвердил интерес к партнёрству в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и образовании.

Стороны обсудили совместные образовательные программы, в том числе с Башкирским аграрным университетом. К слову, в этом году исполнилось 65 лет дипломатических отношений России и Танзании.

Башкортостан активно включился в развитие экономического диалога между нашими странами. Мы готовы предложить зарубежным партнёрам продукцию республиканских предприятий, развивать сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и подготовке кадров. Для нас также важно выстраивать прямые связи – уже есть предварительные договорённости о взаимодействии с танзанийской областью Аруша, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление этих контактов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан