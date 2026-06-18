Пять новых инвестиционных инициатив в сферах строительства, животноводства, придорожного сервиса и семейного отдыха получили одобрение и статус приоритетных. В Доме Республики прошло очередное заседание Инвестиционного комитета.

Среди проектов – производство стройматериалов в Иглинском районе, откормочные площадки для скота, придорожные комплексы в Уфимском и Кушнаренковском районах, а также многофункциональный центр в Уфе. Общий объём вложений по этим проектам превышает миллиард рублей. Предприниматели активно включаются в развитие экономики республики, а Инвесткомитет продолжает поддерживать перспективные начинания.