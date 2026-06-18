В России депутаты Госдумы приняли законопроект башкирского Минстроя об установке солнечных панелей на многоквартирные дома, чтобы снизить расходы на потребление электричества. Инициатива призвана не только сэкономить деньги жильцов, но и уменьшить нагрузку на традиционные энергоресурсы. Причём в республике одни из первых в стране уже используют альтернативные источники энергии в жилых домах.
Фактически это настоящая электростанция, правда, с проживающими внутри людьми. Если раньше такие технологии применялись только в космосе, сегодня на земле – повсеместно. Все солнечные панели российского производства, оборудованы на фасаде с первого по двадцать седьмой этаж. В отличие от зарубежных аналогов, имеют ряд преимуществ.
Солнечные панели могут прослужить более полувека. Даже после долгой эксплуатации выработка энергии составит 85%. В будущем жильцы смогут сами определять, куда её распределять, а именно излишки – либо на нужды дома, либо в свои квартиры.
Причём люди совместно с представителями управляющей компании должны сами решать этот вопрос. А пока электричество от солнечных батарей направляют на работу вентиляторов, лифтов. Эксперименту два года. Застройщики говорят: дом может вырабатывать на 40% тока больше, и это не предел. Поэтому строители и чиновники из Башкортостана разработали закон о солнечных панелях в умных домах. Инициативу одобрили на федеральном уровне депутаты Госдумы.
А также бесперебойную подачу энергии. Например, альтернативные источники планируют использовать в Межвузовском кампусе, а ещё в зданиях, где есть государственные и муниципальные организации.
В Южной части республики уже девять лет активно применяют солнечные батареи. Их более 37 тысяч на электростанции в Исянгулово. Они-то и обеспечивают током жителей Зианчуринского района.
Впрочем, установкой солнечных панелей на жилые дома активно заинтересовались и другие застройщики. Растёт интерес и у владельцев загородной недвижимости. Опыт Башкортостана планируют использовать по всей стране.