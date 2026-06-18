Госдума приняла инициативу Башкирии об установке солнечных панелей на МКД

В России депутаты Госдумы приняли законопроект башкирского Минстроя об установке солнечных панелей на многоквартирные дома, чтобы снизить расходы на потребление электричества. Инициатива призвана не только сэкономить деньги жильцов, но и уменьшить нагрузку на традиционные энергоресурсы. Причём в республике одни из первых в стране уже используют альтернативные источники энергии в жилых домах.

Фактически это настоящая электростанция, правда, с проживающими внутри людьми. Если раньше такие технологии применялись только в космосе, сегодня на земле – повсеместно. Все солнечные панели российского производства, оборудованы на фасаде с первого по двадцать седьмой этаж. В отличие от зарубежных аналогов, имеют ряд преимуществ.

Солнечные панели могут прослужить более полувека. Даже после долгой эксплуатации выработка энергии составит 85%. В будущем жильцы смогут сами определять, куда её распределять, а именно излишки – либо на нужды дома, либо в свои квартиры.

Причём люди совместно с представителями управляющей компании должны сами решать этот вопрос. А пока электричество от солнечных батарей направляют на работу вентиляторов, лифтов. Эксперименту два года. Застройщики говорят: дом может вырабатывать на 40% тока больше, и это не предел. Поэтому строители и чиновники из Башкортостана разработали закон о солнечных панелях в умных домах. Инициативу одобрили на федеральном уровне депутаты Госдумы.

Суть их в том, что теперь, когда дом днём вырабатывает электроэнергию, если есть излишки, он переливает излишки в городскую сеть, и счётчик дома мотает в минус, а вечером, когда нет солнца, мотает в плюс. И в целом баланс по месяцу, по году, по дню становится гораздо лучше. Подобные системы повышают энергонезависимость. Денис Крашенинников, председатель Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан, генеральный директор строительной компании

А также бесперебойную подачу энергии. Например, альтернативные источники планируют использовать в Межвузовском кампусе, а ещё в зданиях, где есть государственные и муниципальные организации.

Сейчас рассматривается проект концепции, как можно внедрить в строительство кампуса солнечные панели, и самая главная суть этого закона, чтобы квитанция, которая приходила жильцам, приходила с вычетом энергии с использованием солнечных панелей. Артур Тагиров, начальник отдела промышленности, строительных материалов и новых технологий Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В Южной части республики уже девять лет активно применяют солнечные батареи. Их более 37 тысяч на электростанции в Исянгулово. Они-то и обеспечивают током жителей Зианчуринского района.

Самая эффективная работа станции – это когда сходит снег: март, апрель. Температура воздуха располагает. Чем меньше греется фотоэлектрический элемент, чем меньше температуры, тем больше вырабатывает. Игорь Прокофьев, начальник Исянгуловской солнечной электростанции