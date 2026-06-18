В Башкирии три человека погибли в ДТП с участием машины скорой помощи

В Дуванском районе произошла тройная авария с участием машины скорой помощи, в которой погибли три человека.

В седьмом часу вечера на 80-м км дороги Кропачево – Месягутово – Ачит 41-летний водитель автомобиля «Газель» скорой помощи по неизвестной пока причине столкнулся с «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес». Последние автомобили стояли в попутном направлении на красный сигнал светофора.