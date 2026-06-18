На телеканале БСТ стартует еженедельная рубрика «Инцидент-репортаж»

На телеканале БСТ стартует новая еженедельная рубрика «Инцидент-репортаж». Каждый четверг мы будем рассказывать, как в Башкортостане выстроена обратная связь с жителями, что сделано по итогам Прямых Линий Радия Хабирова, как в Центре управления республикой принимают решения. История о том, как после обращения к Главе Башкортостана изменилась ситуация с дорогой на улице Уфимской в микрорайоне Новобулгаково, – в нашем сюжете.

Мы находимся на улице Уфимской в Булгаково. На ней 50 домов. С просьбой отремонтировать этот участок дороги жители села обратились на Прямую Линию Главы Башкортостана Радия Хабирова. На дороге провели ощебенение, и сегодня здесь уже обычное движение. Это как раз тот случай, когда сигнал от жителей привёл к конкретному решению на месте.

Просьба была – обратить внимание на одну из центральных улиц села Булгаково. В непогоду передвигаться здесь становилось сложно и водителям, и пешеходам. После Прямой Линии запрос зафиксировали и взяли в работу в Центре управления Республикой Башкортостан.

ЦУР Башкортостана работает с районами прямо в системе. Сигнал от жителей Булгаково передали в администрацию муниципалитета для решения.

Обращение по дороге в Булгаково, но на этот раз уже по асфальтированию, снова в работе у ЦУР Башкортостана и коллег из Уфимского района.