Самый пожилой волонтёр республики Полина Чельник отметила вековой юбилей. Она родилась в 1926 году в деревне Озерки, росла в большой семье, а в 15 лет уже трудилась на оборонном заводе в Уфе: делала пуговицы для военной формы. После войны вышла замуж за фронтовика, воспитала четверых дочерей.

Вязание стало главным делом её жизни: ещё школьницей она вязала носки для бойцов, а сейчас, в годы СВО, передала на передовую уже несколько сотен пар тёплых носков. Полина Афанасьевна молится за наших воинов и верит, что её молитва оберегает их за тысячи километров от дома. Она следит за новостями, участвует в общественной жизни и даже прошла в колонне волонтёров на Параде Победы.