Эта программа направлена на поддержку особенных семей – бабушек-опекунов, которые в одиночку воспитывают своих внуков-подростков. Родителей у этих ребят нет: либо они лишены прав, либо их не стало, поэтому вся ответственность за взросление детей легла на плечи старшего поколения.
В течение нескольких месяцев 16 бабушек и их подопечные проходили интенсивную программу. На лекциях и тренингах женщин знакомили с психологическими особенностями подростков, учили бесконфликтно общаться и понимать увлечения современной молодёжи. Важной частью проекта стали совместные мастер-классы, где разные поколения учились работать в одной команде и доверять друг другу. Итоговую встречу проекта организаторы провели на свежем воздухе в формате большого праздника.