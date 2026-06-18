Эта программа направлена на поддержку особенных семей – бабушек-опекунов, которые в одиночку воспитывают своих внуков-подростков. Родителей у этих ребят нет: либо они лишены прав, либо их не стало, поэтому вся ответственность за взросление детей легла на плечи старшего поколения.