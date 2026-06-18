Башкирские
спортсмены представят республику на Всероссийских соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ. Это будут одни из первых состязаний в сезоне. Старшие
байдаристы и каноисты начали заниматься ещё в феврале, а юные гребцы совсем
недавно приступили к тренировкам.
Прямо
сейчас команда в Уфе готовится к первенству России, на базе спортивной школы
олимпийского резерва в микрорайоне Затон.
Сезон в целом только начался у более
юных спортсменов. Сейчас мы готовимся на первенство России по гребле на лодках «Дракон»,
которое пройдёт в Москве. Мы уезжаем в понедельник. Далее у взрослых ребят
предстоит кубок России и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.Екатерина Пустовит, тренер спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Республики Башкортостан
Хотя
новый сезон ещё в самом начале, байдаристы и каноисты уже работают на полную
мощность. Расписание жёсткое: один день отдыха в неделю и две тренировки в
сутки. Подготовка сочетает силовые упражнения в зале и греблю на воде.
Подготовкой занимаемся, катаем лодку «Дракон»
всей командой, также ходим в одиночках, готовимся к гладкой гребле. Тренировки
постоянные, стараемся поддерживать физическую подготовку и технически
совершенствуемся на воде.Амелия Шайхисламова, кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ