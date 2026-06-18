Спортсмены из Башкирии выступят на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Башкирские спортсмены представят республику на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Это будут одни из первых состязаний в сезоне. Старшие байдаристы и каноисты начали заниматься ещё в феврале, а юные гребцы совсем недавно приступили к тренировкам.

Прямо сейчас команда в Уфе готовится к первенству России, на базе спортивной школы олимпийского резерва в микрорайоне Затон.

Сезон в целом только начался у более юных спортсменов. Сейчас мы готовимся на первенство России по гребле на лодках «Дракон», которое пройдёт в Москве. Мы уезжаем в понедельник. Далее у взрослых ребят предстоит кубок России и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Екатерина Пустовит, тренер спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Республики Башкортостан

Хотя новый сезон ещё в самом начале, байдаристы и каноисты уже работают на полную мощность. Расписание жёсткое: один день отдыха в неделю и две тренировки в сутки. Подготовка сочетает силовые упражнения в зале и греблю на воде.

Подготовкой занимаемся, катаем лодку «Дракон» всей командой, также ходим в одиночках, готовимся к гладкой гребле. Тренировки постоянные, стараемся поддерживать физическую подготовку и технически совершенствуемся на воде.

Амелия Шайхисламова, кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ
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