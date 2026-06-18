Сезон в целом только начался у более юных спортсменов. Сейчас мы готовимся на первенство России по гребле на лодках «Дракон», которое пройдёт в Москве. Мы уезжаем в понедельник. Далее у взрослых ребят предстоит кубок России и чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Екатерина Пустовит, тренер спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Республики Башкортостан