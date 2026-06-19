Несмотря на регулярные рейды Госавтоинспекции и предупреждения родителей, желание подростков раньше времени оказаться за рулём мототехники не уменьшается. Чтобы направить этот интерес в безопасное русло, в Сибае с февраля 2026 года работает центр технического образования «Мир четырёх колёс».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и уже объединил десятки ребят, увлечённых техникой. На прошлой неделе состоялся очередной заезд юных автолюбителей. В рамках программы участники изучали устройство квадроциклов, правила дорожного движения, осваивали основы технического обслуживания. А самой долгожданной частью занятий стала возможность испытать технику на практике.