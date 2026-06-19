Несмотря на регулярные рейды Госавтоинспекции и предупреждения родителей, желание подростков раньше времени оказаться за рулём мототехники не уменьшается. Чтобы направить этот интерес в безопасное русло, в Сибае с февраля 2026 года работает центр технического образования «Мир четырёх колёс».