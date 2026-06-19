В Уфе открылась выставка, посвященная волонтёрам СВО

В Уфе открылась выставка «По зову сердца». Она посвящена волонтёрам Башкортостана, которые с первых дней СВО помогают бойцам и их семьям. Это не просто экспозиция – это дань уважения каждому, кто трудится в тылу, людям, которые остались неравнодушными к общему делу приближения победы.

В зону СВО из региона направлено более 170 гумконвоев – от маленьких талисманов, сделанных своими руками до крупной техники. На выставке можно увидеть, как из небольших инициатив выросло большое общее дело. В музее представлены также вещи, фотографии и письма бойцам.