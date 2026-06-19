В Башкирии семьям погибших в ДТП медикам окажут помощь

В министерстве здравоохранения Башкирии намерены оказать помощь семьям медиков, которые погибли в ДТП.

Напомним, 18 июня на 80 км автодороги Крапачово – Месягутово – Ачит 41-летний водитель скорой помощь столкнулся со стоящими в попутном направлении «Ладой Веста» и большегрузом. Автомобили остановились на красный сигнал светофора.

В аварии погибли два врача и 20-летняя девушка. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Министр здравоохранения пообещал необходимую помощь семьям и выразил искренние соболезнования.