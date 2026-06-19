В Башкирии ФСБ изъяла крупную партию нелегального табака

В Стерлитамаке сотрудники УФСБ России по РБ пресекли незаконную продажу немаркированной табачной продукции.

Фото №1 - В Башкирии ФСБ изъяла крупную партию нелегального табака

По данным ведомства, предпринимательница хранила и реализовывала табак в одном из торговых комплексов города. В ходе обысков в гаражном боксе и торговом помещении сотрудники изъяли 26 114 пачек табачной продукции на сумму более 3,5 млн рублей.

Женщину задержали сотрудники УФСБ при силовой поддержке Управления Росгвардии по РБ.

В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Торговую точку закрыли, реализацию продукции прекратили.

Фото: УФСБ России по РБ.

Башбат
Нет наркотикам
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ