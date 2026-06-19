В Башкирии на месте крупной аварии появятся новые дорожные знаки

В Стерлитамаке предпримут меры после крупной аварии. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, 17 июня на улице Худайбердина 18-летний водитель на ВАЗ-2109 при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «Рено Эспейс» под управлением 21-летнего водителя. В ДТП водитель «ВАЗа» и его 17-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Ещё один подросток был госпитализирован. Водитель «Рено» не пострадал.
На участке решили установить дублирующие дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч»; на выезде с прилегающей придомовой территории Худайбердина, 70 дорожный знак 4.1.2 «Движение направо».
Фото: ГАИ РБ.