В Башкирии два ученика полицейского класса предотвратили трагедию во время пожара

В Стерлитамаке два ученика полицейского класса предотвратили трагические последствия при пожаре в многоквартирном доме.

Как рассказали в МВД, 25 мая на улице Машиностроителей огнём охватило жилой дом. 14-летние Радмир Д. и Денис А. из школы №23 одними их первых заметили возгорание и не растерялись. Подростки вызвали пожарных, а сами направились к дому. Они разбудили жильцов, помогали им покинуть зону воздействия опасных факторов и задымления. Ребята взяли на себя ответственную роль координаторов эвакуации.

Благодаря решительности и чётким действиям Радмира и Дениса пострадавших в пожаре нет. Огонь при этом успел повредить кровлю дома, пять квартир и легковой автомобиль.

В ближайшее время подростков пригласят в отдел МВД для награждения за смелый поступок.