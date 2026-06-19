Профессор из Уфы выпустила учебник по внедрению ИИ в образование

Профессор Уфимского нефтяного университета выпустила учебник по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. В своей книге она объясняет, как современные ИИ-технологии могут помочь педагогам готовиться к занятиям, автоматизировать рутинную проверку заданий и создавать интерактивный контент для студентов.

Эта работа получила признание на федеральном уровне. За свое исследование Ольга Денисова стала лауреатом национальной премии «Колба». Это единственная в России награда, которая вручается женщинам-ученым за выдающиеся достижения в науке и технологиях.