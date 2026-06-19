В Национальной библиотеке Башкортостана состоялся вечер памяти народного писателя республики Азата Абдуллина. В этом году ему могло бы исполниться 95 лет.

Башкирский драматург и публицист был уроженцем Зианчуринского района. Окончил Башкирский пединститут, учился в аспирантуре Института мировой литературы имени Горького в Москве. Через произведения Азата Абдуллина другие страны знакомятся с мировоззрением, национальными особенностями башкирского народа. Мероприятие объединило любителей литературы, писателей, ученых и общественных деятелей.