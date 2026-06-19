Для занятий вуз приобрёл два шестивесельных парусных яла. Каждый вмещает до восьми человек, и студенты уже набираются практического опыта. Умение управлять парусом – требование международной конвенции для моряков, раньше его отрабатывали только на тренажёрах.

На лодках также будут готовиться к всероссийским соревнованиям. В прошлом году команда из Уфы заняла в Нижнем Новгороде третье место в гребле и четвёртое в управлении парусом. В планах – создать федерацию парусного спорта на базе вуза, где смогут заниматься не только студенты, но и все желающие.