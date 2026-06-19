В Уфе подросток на электросамокате сбил маленького ребенка

ДТП с участием электросамоката произошло вечером 18 июня на улице Первомайской в Уфе.

По предварительным данным ГАИ, около 21:00 напротив дома № 3А 17-летний водитель электросамоката двигался по тротуару со стороны улицы Кольцевой и допустил наезд на пешехода, который шел впереди в попутном направлении.

В результате аварии ребенок 2024 года рождения был доставлен в больницу. После оказания разовой медицинской помощи его отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование.