В Уфе подросток на электросамокате сбил маленького ребенка

ДТП с участием электросамоката произошло вечером 18 июня на улице Первомайской в Уфе.
По предварительным данным ГАИ, около 21:00 напротив дома № 3А 17-летний водитель электросамоката двигался по тротуару со стороны улицы Кольцевой и допустил наезд на пешехода, который шел впереди в попутном направлении.
В результате аварии ребенок 2024 года рождения был доставлен в больницу. После оказания разовой медицинской помощи его отпустили.
По факту ДТП начато административное расследование.
Фото: ГАИ Уфы.