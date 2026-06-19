СК проверяет гибель мужчины, выпавшего из поезда в Башкирии

В Башкирии следователи проводят проверку после гибели мужчины на железной дороге.

По предварительным данным, вечером 17 июня на 1565 км перегона Чишмы – Шингакуль Куйбышевской железной дороги мужчина выпал из движущегося пассажирского поезда. От полученных травм он скончался.

В Центральном МСУТ СК России сообщили, что по факту происшествия организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают действия ответственных лиц.