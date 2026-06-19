В Куюргазинском районе сотрудники ГАИ задержали 36-летнего мотоциклиста, который пытался скрыться от полиции.
Инцидент произошел в селе Ермолаево. Во время патрулирования экипаж ДПС заметил мотоцикл, двигавшийся с нарушением ПДД. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался уехать. После непродолжительной погони его остановили, однако мужчина попытался скрыться уже пешком.
Освидетельствование показало состояние опьянения – 0,350 мг/л выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет водительских прав.
В отношении нарушителя составили административные материалы, мотоцикл отправили на спецстоянку.
Видео: ГАИ РБ.