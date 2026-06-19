В Башкирии составляют список безопасных пляжей

В республике определили первые 14 пляжей, где купаться действительно безопасно. Эксперты проверили качество воды и состояние прибрежной зоны – все они соответствуют требованиям гигиены. В список разрешенных вошли три уфимских пляжа: «Песчаный», «Берег солнца» и у озера Красивая поляна.

В Стерлитамаке безопасным признан пляж «Небо на двоих» на Белой, а в Октябрьском проверку прошли городское озеро Ик-Куль и водоем на территории комплекса «Спартак».