Лодки, катамараны и аквазорбы: насколько безопасны водные прогулки в Уфе

Не только карусели, надувные батуты и горки, но и водные прогулки. В период летних каникул спрос на развлечения в городских парках резко возрастает. Если наземные аттракционы перед началом сезона проверяются Гостехнадзором, к прокату лодок и катамаранов подобных требований нет. Насколько сегодня безопасно выйти на воду в уфимских парках?

Прежде чем отправиться в водное путешествие по Солдатскому озеру – обязательный инструктаж, подпись в журнале об ознакомлении с техникой безопасности и надевание спасжилета. Без этого сотрудники лодочной станции не позволят сесть на борт катамарана.

Самое главное – жилет, то есть это, конечно, зависит от организатора вот этого всего. Ребята жилет надели. В принципе, мы в целом в безопасности, нам нравится. Мы как мамы, конечно же, за безопасность своих детей в первую очередь. Ирина Газиян

Не только прогулки на катамаранах в парке, но и сплавы по горным рекам. Ирина, как и её подруга Гульназ, – любители активного отдыха. К этому приобщают и своих сыновей.

Нравится, красиво там, можно посмотреть куда-нибудь, на сплавы мы тоже ездим. Левон Газиян

– Плавать умеешь? – Нет, ну чуть-чуть. – Как думаешь, жилет – нужная вещь? – Ну да, если упадешь в воду, он тебя будет держать. Самир Сафиуллин

Пренебрегать мерами безопасности не стоит. Спасательный жилет – это обязательный атрибут, даже если вы профессиональный пловец. На воде может случиться всякое.

За безопасность на воде во время катания отдыхающих отвечает организатор проката катамаранов и лодок. В парке имени Якутова к этому вопросу относятся серьезно, говорят сами сотрудники лодочной станции. Отдельное внимание и состоянию плавсредств.

Ежедневно проходит у нас технический осмотр каждого плавсостава. Каждый сотрудник прошел технику безопасности, ежедневная техника безопасности, у каждого есть документ, пройденные инструктажи все, обучение. Данила Прохоров, администратор лодочной станции

За безопасностью каруселей, батутов и горок следят специалисты Гостехнадзора. Каждую весну перед началом сезона они проверяют все аттракционы. В случае с прокатом лодок и катамаранов приходится больше надеяться на добросовестность самих организаторов водных прогулок.

Предприниматели, которые ведут вид своей деятельности на нашей территории, несут полную ответственность за свои услуги, которые они предоставляют населению, несут полную ответственность за безопасность. Александр Захаров, заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы

Ну такие средства, как катамараны или же сапы, хоть и не подлежат регистрации в ГИМС, однако же меры безопасности при пользовании ими необходимо соблюдать. Хасан Хафизов, старший госинспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Еще один вид развлечения на воде, который набирает популярность, – аквазорб, прозрачный надувной шар, который позволяет ползать, ходить или бегать по воде.

У нас всё безопасно, они привязаны очень крепко, внутри всё герметично, вода никак не попадёт. То есть уплыть куда-либо они не смогут, катаются только на нашей территории. Ильфир Хусаинов, сотрудник аттракциона «Водный шар»