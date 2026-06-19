Не только карусели, надувные батуты и горки, но и водные прогулки. В период летних каникул спрос на развлечения в городских парках резко возрастает. Если наземные аттракционы перед началом сезона проверяются Гостехнадзором, к прокату лодок и катамаранов подобных требований нет. Насколько сегодня безопасно выйти на воду в уфимских парках?
Прежде чем отправиться в водное путешествие по Солдатскому озеру – обязательный инструктаж, подпись в журнале об ознакомлении с техникой безопасности и надевание спасжилета. Без этого сотрудники лодочной станции не позволят сесть на борт катамарана.
Не только прогулки на катамаранах в парке, но и сплавы по горным рекам. Ирина, как и её подруга Гульназ, – любители активного отдыха. К этому приобщают и своих сыновей.
Пренебрегать мерами безопасности не стоит. Спасательный жилет – это обязательный атрибут, даже если вы профессиональный пловец. На воде может случиться всякое.
За безопасность на воде во время катания отдыхающих отвечает организатор проката катамаранов и лодок. В парке имени Якутова к этому вопросу относятся серьезно, говорят сами сотрудники лодочной станции. Отдельное внимание и состоянию плавсредств.
За безопасностью каруселей, батутов и горок следят специалисты Гостехнадзора. Каждую весну перед началом сезона они проверяют все аттракционы. В случае с прокатом лодок и катамаранов приходится больше надеяться на добросовестность самих организаторов водных прогулок.
Еще один вид развлечения на воде, который набирает популярность, – аквазорб, прозрачный надувной шар, который позволяет ползать, ходить или бегать по воде.
Далеко, конечно, на таком шаре не убежишь, но здесь тоже есть свои меры безопасности. Одно из главных правил посещения водного аттракциона – не брать с собой ничего острого. Иначе можно серьёзно намокнуть.