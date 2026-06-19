В Шаранском районе прошел субботник на старинном колодце «Урам коесы». В нем приняли участие глава Дюртюлинской администрации, имам-хатиб местной мечети и неравнодушные люди. Они провели покраску колодца и его ограждений.
Местной достопримечательности более ста лет. В 2018 году местный житель облагородил ее территорию и декорировал.
В деревне Сарсазово есть добрая традиция: после каждого никаха к колодцу приходят за водой с коромыслом молодые пары. Они верят, что вода из него приносит счастье в супружеской жизни.