В Шаранском районе прошел субботник на старинном колодце

В Шаранском районе прошел субботник на старинном колодце «Урам коесы». В нем приняли участие глава Дюртюлинской администрации, имам-хатиб местной мечети и неравнодушные люди. Они провели покраску колодца и его ограждений.

Местной достопримечательности более ста лет. В 2018 году местный житель облагородил ее территорию и декорировал.