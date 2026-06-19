Ветеран СВО из Башкирии получил сертификат специалиста по борьбе с БПЛА

Житель Туймазов Ильшад Сафиуллин прошел обучение и получил сертификат специалиста по защите гражданских объектов от БПЛА противника.

47-летний мужчина уже имеет военный опыт. Во время срочной службы он участвовал во второй чеченской кампании. Тогда 136-я мотострелковая бригада, где он служил, была направлена в Дагестан, где действовали бандформирования.

После возвращения со службы Сафиуллин женился, у него родились двое детей. Он получил профессию мастера общестроительных работ и занимался строительством домов в разных регионах страны.

В октябре 2022 года мужчину мобилизовали для участия в специальной военной операции. После подготовки в центре боевого слаживания он был направлен в составе штурмовой роты под Бахмут (Артемовск), где в тот период шли интенсивные бои.

С первых дней стало понятно, что характер боевых действий изменился со времен, когда я проходил срочную. Сейчас идет война беспилотников. Без поддержки с воздуха невозможно взять ни один укрепленный пункт ВСУ. Когда я только оказался на спецоперации, дронов у врага было больше. Поэтому каждое свое действие мы совершали с учетом их появления в небе. Выстрелил из гранатомета по вражескому блиндажу – сразу же ищешь укрытие, иначе сверху что-нибудь прилетит. Сейчас уровень оснащенности наших частей беспилотниками на более высоком уровне. Мы не только получаем их из тыла – наши земляки-умельцы в полевых условиях совершенствуют коптеры, переделывают сбитые вражеские. Ильшад Сафиуллин, ветеран СВО

В 2023 году в одном из боев мужчина получил контузию и ранение руки. После нескольких операций восстановление заняло более двух лет. Кисть правой руки полностью не восстановилась, однако Сафиуллин продолжил работать. Сейчас он трудится в цехе металлоконструкций, которым руководит его младший брат. Вместе они изготавливают банные печи, раздвижные ворота и решетки.

Теперь Ильшад Сафиуллин планирует применять полученные навыки для защиты гражданских объектов, которые могут подвергаться угрозам с воздуха.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).