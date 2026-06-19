В обсуждении приняли участие руководители министерств, силовых ведомств, а также директора крупнейших предприятий республики. Они детально разобрали, как на заводах внедряют современные системы безопасности – как активной, так и пассивной защиты. Также на совещании проработали чёткий алгоритм совместных действий: как ведомства и экстренные службы должны координировать работу в случае возникновения угроз, чтобы максимально обезопасить жителей республики и оперативно ликвидировать последствия любых возможных ЧП.