В Башкортостане зафиксировали гибель 31 человека на воде с начала купального сезона, четверо из них – дети. Среди причин смерти спасатели отмечают не только купание на необорудованных местах, но и употребление алкоголя перед заходом в водоём. Что рекомендуют отдыхающим и как обезопасить досуг не только взрослым, но и детям?
Серия трагедий на воде буквально захлестнула республику. В Дюртюлинском районе водолазы достали из реки тело мужчины. На базе под Уфой захлебнулся 19-летний юноша. По словам очевидцев, он распивал спиртное. Смертельный случай с ребёнком произошёл и в Чишминском районе – утонул подросток. Родителей призывают не отпускать несовершеннолетних на водоёмы.
А вот спасатель Роман Беляев подоспел вовремя и предотвратил гибель двух человек на озере Кашкадан в Уфе. Речь идёт о девушке и мужчине, вероятно, они были нетрезвые.
Уфимка Маргарита Аполлонова внимательно следит за своей дочерью Дианой.
Свой негативный пример детям подают и взрослые, которые выбирают необорудованные пляжи, говорят спасатели.
С начала сезона в Башкортостане на воде погиб 31 человек. Даже взрослые люди не застрахованы и легко теряются в критической ситуации.
Нередко трагедии на воде случаются на необорудованных пляжах, где есть сильное течение. Дополнительная угроза и в том, что под водой скрывается мусор из стекла и металлические изделия.
Впереди ещё два летних месяца. Для купания оборудованы более 300 пляжей по всему региону. Но даже они не гарантируют безопасный отдых, если грубо пренебрегать правилами, которые, как и армейский устав, пишутся человеческими жизнями.