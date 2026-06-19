Спасатели напомнили жителям Башкирии о безопасности на водоёмах

В Башкортостане зафиксировали гибель 31 человека на воде с начала купального сезона, четверо из них – дети. Среди причин смерти спасатели отмечают не только купание на необорудованных местах, но и употребление алкоголя перед заходом в водоём. Что рекомендуют отдыхающим и как обезопасить досуг не только взрослым, но и детям?

Серия трагедий на воде буквально захлестнула республику. В Дюртюлинском районе водолазы достали из реки тело мужчины. На базе под Уфой захлебнулся 19-летний юноша. По словам очевидцев, он распивал спиртное. Смертельный случай с ребёнком произошёл и в Чишминском районе – утонул подросток. Родителей призывают не отпускать несовершеннолетних на водоёмы.

Взрослые отвечают, есть статья 5.35 КоАП РФ – штраф в размере пяти тысяч рублей за оставление детей, неисполнение обязанностей родителей. Они должны нести полную ответственность, не отпускать детей одних, ни с друзьями, ни с кем. Елена Хуснутдинова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

А вот спасатель Роман Беляев подоспел вовремя и предотвратил гибель двух человек на озере Кашкадан в Уфе. Речь идёт о девушке и мужчине, вероятно, они были нетрезвые.

Слава Богу, успели спасти, потом буквально через час из её же компании молодой человек решил заплыть за буйки, начал путаться в водорослях, тонуть. Вытащили на берег. Хотя мы второго предупреждали, он нас не послушал и вот результат. Роман Беляев, спасатель Управления гражданской защиты г. Уфы

Уфимка Маргарита Аполлонова внимательно следит за своей дочерью Дианой.

Далеко не заходить в воду и без средств спасательных, то есть без круга. Маргарита Аполлонова

Только разрешает заходить в воду, когда я погреюсь до конца. Диана Аполлонова

Дочери не разрешаю отходить, когда мы гуляем, она ходит только рядом со мной. Даже водичку взять, набрать её – тоже без моего разрешения она туда не подходит. Айзиля Абдуллина

Свой негативный пример детям подают и взрослые, которые выбирают необорудованные пляжи, говорят спасатели.

Проводим беседу, сотрудники полиции составляют на них протоколы, за купание в несанкционированных местах, распитие и разбрасывание мусора. Точное число назвать невозможно, также всё зависит от погоды. Владислав Айдимиров, начальник Управления гражданской защиты по Октябрьскому району г. Уфы

С начала сезона в Башкортостане на воде погиб 31 человек. Даже взрослые люди не застрахованы и легко теряются в критической ситуации.

Нередко трагедии на воде случаются на необорудованных пляжах, где есть сильное течение. Дополнительная угроза и в том, что под водой скрывается мусор из стекла и металлические изделия.