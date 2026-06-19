В Башкирии более 200 специалистов получили поддержку в рамках проекта «Сельский тренер»

В Башкортостане по программе «Сельский тренер» работают уже 219 специалистов. И многие из них – бывшие столичные звёзды, решившиеся на переезд в районы. Яркий пример – семья Зулькарнаевых: чемпион мира по борьбе на поясах Артур вместе с супругой Камиллой переехали из Уфы в Бураево, чтобы растить новых чемпионов. По условиям программы Артуру предстоит отработать в селе пять лет. Но главное, что проект сегодня работает не просто на закрытие вакансий, а на создание настоящих спортивных династий, которые остаются в глубинке надолго.

Секундомер, ковёр и железная дисциплина – его главные инструменты. Три года Артур Зулькарнаев был для Бураево лишь гостем: приезжал, проводил мастер-классы и уезжал. Когда район предложил ему остаться, он согласился. А победа в программе «Сельский тренер» только укрепила решение: грант в один миллион рублей Артур вложил в квартиру в Уфе, а сам с женой и дочкой перебрался в Бураево окончательно.

Тяжело ездить, поэтому решили переехать. Уже первые результаты пошли. Ребята начали выигрывать, и очень приятно, что, когда работаешь, результаты есть. По программе мы должны здесь отработать пять лет, а там уже посмотрим.

Артур Зулькарнаев, восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах

На ковре у Артура есть надёжный союзник – его супруга Камилла, тоже профессиональный тренер. Вместе они превратили работу в семейный подряд. Пока папа оттачивает с мальчишками технику, мама готовит будущих чемпионок. А их маленькая дочь Аиша впитывает борцовскую атмосферу с пелёнок, осваивая акробатику прямо на мате. Сама Камилла не остановилась на достигнутом: она тоже подала заявку на участие в программе.

Фото №1 - В Башкирии более 200 специалистов получили поддержку в рамках проекта «Сельский тренер»

С борьбой моя жизнь связана с девяти лет. Я тренируюсь, уже как пять лет работаю тренером. Принимаю участие в программе «Сельский тренер», подали документы, ждём.

Камилла Зулькарнаева, тренер по борьбе на поясах

За три года бураевский ФОК из пустующего зала превратился в центр притяжения для 80 детей. И это не просто цифры – это победы. Воспитанники Зулькарнаевых уже громко заявляют о себе на всероссийских соревнованиях, привозя награды и подтверждая, что сельский спорт – это не уровень ниже, а характер выше.

Башбат

Артур Валерьевич – хороший тренер, иногда бывает злой, иногда добрый, но тренер должен быть строгий.

Айзат Мингазов

Тренеры мне очень нравятся, они милые, всегда поддержат, помогут, если что, вот на соревнованиях, когда переживаешь очень.

Эльмира Тагирова

Сейчас в планах у нас с Артуром Валерьевичем стать КМС по борьбе на поясах. Для этого мы занимаемся, уделяем много времени тренировкам.

Светлана Аллаярова

Республиканская программа «Сельский тренер» действует с 2020 года и уже приносит результаты. Она не просто закрывает вакансии в районах, а удерживает сильных специалистов на местах.

После того как у нас построили такой комплекс, нам нужны были квалифицированные тренера, и мы обратились к чемпиону мира по борьбе на поясах Артуру. Они с супругой согласились и переехали к нам жить и тренировать наших детей.

Марат Ахунов, заместитель главы администрации по инвестициям, предпринимательству и экономике Бураевского района

Вопросы развития сельского спорта сейчас на особом контроле руководства республики. На неделе Радий Хабиров поручил усилить доступность спорт-объектов для всех категорий граждан, включая участников СВО. Министр спорта Руслан Хабибов лично проверил работу учреждений в районах. В фокусе внимания не только инфраструктура, но и люди, которые создают спортивный дух на местах.

Как было приятно видеть наших девушек тренеров по фигурному катанию, хореограф по фигурному катанию, эти девушки получили несколько лет назад вот эту финансовую поддержку со стороны республики. Приехали с других регионов, уже закрепились у нас в Кумертау, а дети уже становятся первыми перворазрядниками. Это тоже о многом говорит.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства – министр спорта Республики Башкортостан

Сегодня наставники, работающие в сёлах, – это не просто специалисты, а основатели новых династий, которые дарят глубинке второе дыхание. И самая большая ценность этой программы не в грантах, а в том, что профессионалы остаются там, где их труд приносит важные и настоящие победы.

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