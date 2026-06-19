Тяжело ездить, поэтому решили переехать. Уже первые результаты пошли. Ребята начали выигрывать, и очень приятно, что, когда работаешь, результаты есть. По программе мы должны здесь отработать пять лет, а там уже посмотрим.

Артур Зулькарнаев, восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах