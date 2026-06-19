В Башкортостане по программе «Сельский тренер» работают уже 219 специалистов. И многие из них – бывшие столичные звёзды, решившиеся на переезд в районы. Яркий пример – семья Зулькарнаевых: чемпион мира по борьбе на поясах Артур вместе с супругой Камиллой переехали из Уфы в Бураево, чтобы растить новых чемпионов. По условиям программы Артуру предстоит отработать в селе пять лет. Но главное, что проект сегодня работает не просто на закрытие вакансий, а на создание настоящих спортивных династий, которые остаются в глубинке надолго.
Секундомер, ковёр и железная дисциплина – его главные инструменты. Три года Артур Зулькарнаев был для Бураево лишь гостем: приезжал, проводил мастер-классы и уезжал. Когда район предложил ему остаться, он согласился. А победа в программе «Сельский тренер» только укрепила решение: грант в один миллион рублей Артур вложил в квартиру в Уфе, а сам с женой и дочкой перебрался в Бураево окончательно.
На ковре у Артура есть надёжный союзник – его супруга Камилла, тоже профессиональный тренер. Вместе они превратили работу в семейный подряд. Пока папа оттачивает с мальчишками технику, мама готовит будущих чемпионок. А их маленькая дочь Аиша впитывает борцовскую атмосферу с пелёнок, осваивая акробатику прямо на мате. Сама Камилла не остановилась на достигнутом: она тоже подала заявку на участие в программе.
За три года бураевский ФОК из пустующего зала превратился в центр притяжения для 80 детей. И это не просто цифры – это победы. Воспитанники Зулькарнаевых уже громко заявляют о себе на всероссийских соревнованиях, привозя награды и подтверждая, что сельский спорт – это не уровень ниже, а характер выше.
Республиканская программа «Сельский тренер» действует с 2020 года и уже приносит результаты. Она не просто закрывает вакансии в районах, а удерживает сильных специалистов на местах.
Вопросы развития сельского спорта сейчас на особом контроле руководства республики. На неделе Радий Хабиров поручил усилить доступность спорт-объектов для всех категорий граждан, включая участников СВО. Министр спорта Руслан Хабибов лично проверил работу учреждений в районах. В фокусе внимания не только инфраструктура, но и люди, которые создают спортивный дух на местах.
Сегодня наставники, работающие в сёлах, – это не просто специалисты, а основатели новых династий, которые дарят глубинке второе дыхание. И самая большая ценность этой программы не в грантах, а в том, что профессионалы остаются там, где их труд приносит важные и настоящие победы.