В Уфе наградили врачей, участвующих в акции «Здоровая Республика – здоровый регион»

Почти 90 тысяч приёмов за два месяца – «Поезд здоровья» в Башкортостане бьёт рекорды по охвату. С апреля по июнь мобильные медицинские комплексы объехали 186 населённых пунктов республики. Сегодня в Уфе наградили врачей, которые принимают участие в акции «Здоровая Республика – здоровый регион». Церемония прошла на площадке регионального исполкома партии «Единая Россия».

Акция стартовала в 2019 году по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Только в этом году консультации получили более пяти тысяч детей, 71 участник специальной военной операции и почти 900 членов их семей.

Благодаря системной работе Башкортостан демонстрирует рекордные результаты. По итогам четырёх месяцев этого года младенческая смертность снизилась до исторического минимума. Растут и объёмы высокотехнологичной помощи: только Республиканский кардиологический центр за прошлый год выполнил более девяти тысяч коронарографий и почти тысячу операций шунтирования. Инвестиции в медицину дают конкретный результат. Но главное, как признаются сами врачи, – это не техника, а люди, те, кто каждый день приходит на помощь.