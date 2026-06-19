Башкирские
шашисты представят сборную России на финале кубка мира. Второй раз в истории
этого вида спорта соревнования пройдут в Астане. Турнир соберет сильнейших
гроссмейстеров из многих стран.
Среди
фаворитов – наши соотечественники Айгуль Идрисова и Айнур Шайбаков. Сейчас они
готовятся к предстоящим стартам, а также активно занимаются наставнической
деятельностью.
Конечно, любому спортсмену хочется
завоевать золотую медаль. Будем к этому стремиться, но турнир уже покажет, кто
в какой форме, кто как подготовлен и как пойдёт игра.Айгуль Идрисова, международный гроссмейстер по шашкам
Сейчас, в Казахстане, это будет
квинтэссенция всего этапа кубка мира, кто был лучшим на протяжении полутора
лет, поэтому для меня важно доказать, что на этих соревнованиях я действительно
был одним из лучших и, скажем так, подтвердить свой высокий уровень.Айнур Шайбаков, международный гроссмейстер по шашкам
Каждая
дисциплина требует от спортсменов не только отточенного мастерства, но и
выдержки: партии могут длиться часами, а победа порой зависит от одного хода.
Подготовкой сборников руководит заслуженный тренер России Юрий Черток. Сейчас
они работают над стратегией выступления башкирских шашистов на кубке мира.
Сейчас приходится нам самим
организовывать международные соревнования. С этой целью страны, которые
поддерживают Российскую Федерацию шашек, значит, создали международную
ассоциацию.Юрий Черток, вице-президент Федерации шашек России