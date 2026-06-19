Сейчас, в Казахстане, это будет квинтэссенция всего этапа кубка мира, кто был лучшим на протяжении полутора лет, поэтому для меня важно доказать, что на этих соревнованиях я действительно был одним из лучших и, скажем так, подтвердить свой высокий уровень.

Айнур Шайбаков, международный гроссмейстер по шашкам