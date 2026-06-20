На пляжах Уфы отдохнуло более 20 тысяч человек

С начала купального сезона на пляжах Уфы отдохнуло уже более 21 500 человек. При этом 5000 спокойно купались.
Спасатели на катерах провели 76 профилактических патрулирований в несанкционированных местах купания, мобильные группы выполнили 375 комиссионных профилактических рейдов. Проинструктировано более 4400 человек.
В этом году в Уфе открыты 9 пляжей: в Дёмском районе – пляж «Красивая поляна» (озеро Красивое); Калининском – «Песчаный» (река Уфа) и «Гольфстрим» (озеро Тёплое); Кировском – «Солнечный» (река Белая); Ленинском – «Водник» (река Белая), «Ак-Яр Затон» (река Белая); Октябрьском – «Берег солнца» (река Уфа), «Сипайловское Сочи» (река Уфа), «Кашкадан» (озеро Кашкадан).