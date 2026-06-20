Глава региона выделил три основные направления совместной работы: прежде всего, всесторонняя поддержка наших бойцов на СВО; во-вторых, стабильная работа экономики; ещё одно важное направление работы – развитие инфраструктуры и комфортной городской среды. Речь идёт о масштабном дорожном строительстве, благоустройстве общественных территорий и других проектах, в том числе с привлечением федеральных средств.
Кроме того, важно сохранять позитивные тренды в демографии. Для этого в регионе продолжают строительство и модернизацию поликлиник, развитие сети современных ФАПов, внедрение передовых технологий профилактики и лечения заболеваний, а также возведение детсадов и школ, поддержку молодых семей.
Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за обеспечение стабильного развития республики, а также выполнение важнейших программ и проектов.