Это доверительное обсуждение вопросов, которые волнуют наших жителей и во многом определяют дальнейшее развитие республики, потому что стоящие перед нами задачи выполняют прежде всего на местах. Такая площадка позволяет в неформальной обстановке определить решения, которые будут наиболее эффективными в нынешней непростой обстановке. Считаю, что в целом мы хорошо поработали с корпусом глав муниципалитетов. Важно, что оценка их работы со стороны людей серьёзно выросла.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан