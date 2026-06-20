Радий Хабиров провёл семинар с главами районов и городов Башкирии

Глава региона выделил три основные направления совместной работы: прежде всего, всесторонняя поддержка наших бойцов на СВО; во-вторых, стабильная работа экономики; ещё одно важное направление работы – развитие инфраструктуры и комфортной городской среды. Речь идёт о масштабном дорожном строительстве, благоустройстве общественных территорий и других проектах, в том числе с привлечением федеральных средств.

Кроме того, важно сохранять позитивные тренды в демографии. Для этого в регионе продолжают строительство и модернизацию поликлиник, развитие сети современных ФАПов, внедрение передовых технологий профилактики и лечения заболеваний, а также возведение детсадов и школ, поддержку молодых семей.

Это доверительное обсуждение вопросов, которые волнуют наших жителей и во многом определяют дальнейшее развитие республики, потому что стоящие перед нами задачи выполняют прежде всего на местах. Такая площадка позволяет в неформальной обстановке определить решения, которые будут наиболее эффективными в нынешней непростой обстановке. Считаю, что в целом мы хорошо поработали с корпусом глав муниципалитетов. Важно, что оценка их работы со стороны людей серьёзно выросла.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за обеспечение стабильного развития республики, а также выполнение важнейших программ и проектов.

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