В Башкирии стартовала приёмная кампания – 2026

В этом году в регионе предусмотрено 17 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Сегодня в Башкортостане, как и по всей стране, стартовала приёмная кампания. Так, в числе первых пороги вузов переступают абитуриенты, которые будут учиться по целевому направлению, и выпускники колледжей.

Часть выпускников школ пока в ожидании результатов ЕГЭ. К слову, подать документы можно и дистанционно через «Госуслуги».