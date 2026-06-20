В этом году в регионе предусмотрено 17 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Сегодня в Башкортостане, как и по всей стране, стартовала приёмная кампания. Так, в числе первых пороги вузов переступают абитуриенты, которые будут учиться по целевому направлению, и выпускники колледжей.
Часть выпускников школ пока в ожидании результатов ЕГЭ. К слову, подать документы можно и дистанционно через «Госуслуги».
В Башкирский государственный медицинский университет ежегодно поступает большое количество студентов. В вузе, готовящем будущих врачей, в этом году будет организовано обучение по новым специальностям, к примеру, «Экономика в здравоохранении». Студентов будут готовить именно для работы в больницах и поликлиниках. 25 бюджетных мест появилось по направлению «Клиническая психология».