В Уфе прошли противопожарные рейды в СНТ

Чтобы ещё раз напомнить о мерах безопасности, сотрудники Управления пожарной охраны Уфы сегодня вышли в профилактический рейд. Они прошлись по садовым товариществам Орджоникидзевского района. В начале года на территории одного из таких СНТ произошёл пожар со смертельным исходом.

Этот случай произошёл в другом садовом товариществе, но тоже на территории Орджоникидзевского района. Поэтому информировать о потенциальной опасности после той трагедии решили всех садоводов.

Предупреждён – значит вооружен. Сотрудники Управления пожарной охраны наведались в садовое товарищество «Ягодка» с одной целью – рассказать и ещё раз напомнить дачникам о мерах пожарной безопасности.

Во время рейда внимание пожарных привлёк исходящий от одного из дачных участков дым. Оказалось, что так садовод избавляется от растительного мусора. Женщина заверила, что, прежде чем разжечь огонь, приняла все меры безопасности.

СНТ «Ягодка» находится в черте города, кто-то проживает здесь круглый год. Для лиц, прописанных в садовых товариществах, предусмотрен бесплатный пожарный извещатель. Его сотрудники отдела профилактики пожаров вручают прямо во время рейда.

С огнём шутки плохи. Это хорошо знают врачи Республиканского ожогового центра. Они в своей практике сталкиваются с самыми тяжёлыми случаями. К примеру, этого пациента транспортировали из Караидельского района. Он поступил с ожогами более 50% тела. Теперь ему предстоит несколько операций по трансплантации кожи.