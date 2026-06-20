В Бураевском районе Башкирии прошёл благотворительный фестиваль «Рук тепло»

В Бураевском районе впервые прошёл масштабный благотворительный фестиваль «Рук тепло». Жёны и мамы участников специальной военной операции могли пройти консультацию у 20 узких специалистов: от психологов и стилистов до логопедов и гинекологов. И всё это – абсолютно бесплатно. Но главное, что женщины получили здесь не просто консультации, а возможность выдохнуть, отвлечься и почувствовать, что они не одни.

Фестиваль «Рук тепло» в Бураево – это пространство, где каждая женщина может найти что-то для себя. Кто-то пришёл заполнить карту желаний, кто-то – пообщаться со стилистом и взглянуть на себя по-новому. А кто-то – научиться правильно дышать и говорить, как, например, Рауфа Ахметова. Она прошла курс по речи у тренера на фестивале. Её сын ушёл на СВО четыре года назад. Сюда женщина пришла, чтобы отвлечься и хотя бы на несколько часов забыть о своих переживаниях.

Миляуша Тухватуллина, тренер по голосу и речи, помогала женщинам обрести уверенность в себе: учила их чётко говорить, правильно дышать, выстраивать тембр.

В Бураевском районе такой масштабный фестиваль для жён и матерей бойцов проводится впервые. И что особенно важно – абсолютно бесплатно. Женщины могли обратиться к психологу, стилисту, нутрициологу, гинекологу, арт-терапевту.

На фестиваль приехали порядка 20 специалистов. Как отмечает руководство сообщества, каждый благотворительный выезд команда набирается заново, а все эксперты проходят строгий отбор.